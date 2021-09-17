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Kütahya'da tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Muharrem Cin   | 17.09.2021
Kütahya'da tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kütahya

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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