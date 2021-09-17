Kütahya'da tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Kütahya
İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.