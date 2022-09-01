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Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı köylerde hasar tespiti yapıldı.

Serdar Yiğit   | 01.09.2022
Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak Fotoğraf: Serdar Yiğit - AA

Kütahya

Vali Ali Çelik, yoğun yağışta oluşan sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su basan, ekili alanlarda hasar oluşan ve bir aracın su altında kaldığı Kırık köyüne geldi.

AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını inceleyen Çelik, yetkililerden bilgi aldı.

Selden dolayı altyapı, tarım ve hayvancılık alanlarında zarar gören vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çelik, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve dere yatağındaki düzensizlikten yaşanan sel nedeniyle maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Olay sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, "Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız hasar tespiti yaptı. 10-15 gün içinde oluşan bu zararları karşılamış oluruz. Rabbim daha büyük afetlerden belalardan korusun." dedi.

Bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Çelik, "Yüzyıllarca derelerin geçiş alanları olan alanlardan vatandaşlarımız uzak durmalı. Buralar yerleşim alanları değil. Dere yatağına tecavüzlerden çok uzak durmalıyız. Burada çok hızlı tespitler yapıp derelerin ıslahını sağlayacağız. Her yaşadığımız şeyden ders almalıyız. Doğaya uygun yaşam alanları kurma konusunda irademizi güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

AFAD İl Afet Eylem Planı kapsamında hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceklerini kaydeden Vali Çelik, "Umarım kısa sürede bu düzensizliklerden oluşacak risklerden şehrimizi köylerimizi kurtarırız." ifadesini kullandı.

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