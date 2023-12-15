Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
Deve kuşunun kara yolunda koşması cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, belediye ekiplerince yakalanan hayvan, sahibine teslim edildi.
Kütahya
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Gediz-Kütahya kara yolunda bir deve kuşunun koştuğunu gören sürücüler yetkililere haber verdi.
Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.
Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti.
Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.