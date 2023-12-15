Dolar
29.05
Euro
31.79
Altın
2,033.58
ETH/USDT
2,234.80
BTC/USDT
41,919.00
BIST 100
7,926.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Deve kuşunun kara yolunda koşması cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, belediye ekiplerince yakalanan hayvan, sahibine teslim edildi.

Muharrem Cin  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Kütahya

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gediz-Kütahya kara yolunda bir deve kuşunun koştuğunu gören sürücüler yetkililere haber verdi.

Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.

Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti.

Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen dere taştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un darbedilmesine tepki
Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı

Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi

Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi

Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı
Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu

Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet