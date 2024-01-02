Dolar
29.68
Euro
32.74
Altın
2,074.25
ETH/USDT
2,378.10
BTC/USDT
45,196.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ mevkiinde otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız
logo
Gündem

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muharrem Cin  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Kafes-27 Operasyonu" ile "Şahinler" isimli organize suç örgütü çökertildi️
TİKA, Afganistan'da Herat Yazarlar Birliği binasının tadilatını üstlendi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bakış açısına göre şekli değişen dört boyutlu eserini 6 ayda yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri yapay zeka ile geleceğin şehirlerini tasarlıyor

Güngören'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güngören'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü

Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü
Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet