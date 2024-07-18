Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Kütahya/Ankara
Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
MSB, söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter görevlendirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerine ait 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.