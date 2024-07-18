Dolar
33.07
Euro
36.09
Altın
2,463.87
ETH/USDT
3,407.80
BTC/USDT
63,887.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Muharrem Cin, Ayşe Şensoy Boztepe  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya/Ankara

Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

MSB, söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerine ait 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi
TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi
Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Gaziemir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir Gaziemir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'de orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet