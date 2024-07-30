Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce karadan ve havadan çalışma başlatıldı.
Kütahya
Yörgüç köyü yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve görevlilerin yanı sıra Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.