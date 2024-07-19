Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kütahya
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı.
Dün saat 14.30 civarında Gümele ile Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangına, ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
Yaklaşık 70 hektarlık çamlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.