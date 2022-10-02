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Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Muharrem Cin, Ergün Caran   | 02.10.2022
Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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