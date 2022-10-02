Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kütahya
Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.