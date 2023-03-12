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Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.

Muharrem Cin, Ergün Caran  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Kütahya

Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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