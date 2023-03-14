Dolar
18.97
Euro
20.31
Altın
1,899.23
ETH/USDT
1,745.60
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
5,315.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle 1850 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Muharrem Cin, Ergün Caran  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi

Kütahya

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kuvvetli sağanaktan dolayı Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşması sonucu sel suları altında kalan tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Taşkınlar nedeniyle Fırdan köyünde 1500 dekar, Dörtdeğirmen köyünde 200 dekar, Erdoğmuş köyünde 150 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgede incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımı sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi

Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi

Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Domaniç Dağı'nda kar etkili oluyor

Domaniç Dağı'nda kar etkili oluyor
Kütahya'da gönüllü gençler, hayırseverler ile depremzedeler arasında köprü oldu

Kütahya'da gönüllü gençler, hayırseverler ile depremzedeler arasında köprü oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet