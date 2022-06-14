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Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi

Kütahya'da yaşanan hortum ve fırtına nedeniyle 530 çam ağacının zarar gördüğü belirlendi.

Muharrem Cin   | 14.06.2022
Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Lütfiye köyü yakınlarındaki Türkmen Dağı Kozaklı mevkisinde hortum ve fırtınanın zarar verdiği bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin tespitine göre 169 ağacın kırıldığı, 361 ağacın ise kökünden sökülerek devrildiği belirledi.

Toplam zarar gören 530 çam ağacının 329 metreküp olduğu tespit edildi. Devrilen ve kırılan çam ağaçlarının kaldırılmasının ardından bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

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