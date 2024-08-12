Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kütahya
Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.