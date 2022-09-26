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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Gündem

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muharrem Cin   | 26.09.2022
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya

Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde ihbarın alınmasının hemen ardından yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Dündar, "Yangına 15 arazöz, 2 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor. Hisarcık, Emet ve Simav ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sahada ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

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