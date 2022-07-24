Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,602.00
BTC/USDT
22,793.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Eroğlu, Yasin Tuncer   | 24.07.2022
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ali Eroğlu - AA

Kütahya

Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 3 uçak ve 6 helikopterle orman yangınına havadan müdahale edildiği, 38 arazöz ve 5 dozerin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu ve havadan müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözeceğiz
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya belgeselini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

İspanya ve İtalya'daki orman yangınlarında on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü

İspanya ve İtalya'daki orman yangınlarında on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı

Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı