Dolar
18.46
Euro
17.75
Altın
1,633.10
ETH/USDT
1,320.10
BTC/USDT
19,053.00
BIST 100
3,260.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muharrem Cin   | 26.09.2022
Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya

Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangının yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmaların sürdüğünü belirten Dündar, "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar çamlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı
Türkiye, Doğu Ege adalarındaki faaliyetler için Yunanistan ve ABD'yi protesto etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "TSK'ya yönelik asılsız söylemlerde bulunanlara" tepki
Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a karşı ülkemizin menfaatlerini tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız

Benzer haberler

Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı

Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı

Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet