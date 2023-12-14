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Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Muharrem Cin, Mehmet Gökmen  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Kütahya

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 13 yaşındaki Emrullah K, Şeker Caddesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay yeri yakınındaki polis ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, Aslanapa İlçe Hastanesi'ne götürüldü.

Vücudunda ısırıklar bulunan Emrullah K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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