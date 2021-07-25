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Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanalizasyon borusunun patlamasıyla yağmur suyu tahliye hattından denize boşalan atık sular, belediye ekiplerinin çalışması sonucu durduruldu.

Ferdi Uzun   | 25.07.2021
Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü

Aydın

Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nden geçen kanalizasyon borusu patladı. Buradaki atık sular, yağmur suyu tahliye hattından bir müddet denize döküldü.

Mahallelinin haber vermesiyle bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Bölgedeki arıza, ekiplerin çalışması sonucu giderildi.

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kuşadası sahil siteleri bölgesinde bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına genel müdürlüğümüzün tüm ekipleriyle hızlıca müdahale edilerek oluşan arıza giderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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