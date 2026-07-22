Bakan Yumaklı, Kuşadası Söke İsale Hattı sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Projeyle Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını garanti altına aldık." ifadelerini kullandı.

Kuşadası Söke İsale Hattı sözleşmesiyle bölgenin içme suyu ihtiyacı garanti altına alındı Bakan Yumaklı, Kuşadası Söke İsale Hattı sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Projeyle Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını garanti altına aldık." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) dev su ve sulama yatırımlarına devam ettiğini bildirdi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın getirdiği kuraklık riskine karşı, yatırımların zamanında yapılmasının hayati önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, ülkenin önemli tarım ve turizm merkezlerinden olan bölgenin içme suyu teminine yönelik Aydın Kuşadası Söke İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nde ihale sürecinin tamamlandığını aktardı.

Yumaklı, Sarıçay Barajı'ndan yıllık 20,75 milyon metreküp su aktarılacak "Aydın Kuşadası Söke İçmesuyu İsale Hattı" projesi ihale sözleşme bedelinin 2 milyar 715 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, "Proje, bölgede 300 binden fazla vatandaşa hizmet verecek. Projeyle Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını garanti altına aldık. Tesis tamamlandığında, bölgede toplam 303 bin 160 kişiye kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılacak. Projenin ana su kaynağı olan Sarıçay Barajı gövde inşaatında, yüzde 88 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Proje kapsamında, 67 kilometre uzunluğunda çelik boru isale hattı, bir terfi merkezi ve her biri 1000 metreküp kapasiteli 4 yeni su deposu inşa edilecek. İsale hattı inşaatının ilerleme durumuna göre, günde 100 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin ihalesi de ayrıca gerçekleştirilecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"Su yönetimi bir tercih değil, yaşamsal bir zorunluluk"

Sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli yaşam için suyun "olmazsa olmaz" temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sürekli gelişen kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan birisi, hiç şüphesiz sudur. Yeterli miktarda ve iyi kalitede içme suyuna erişim, yaşamsal gerekliliktir. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte, yükselen hayat standartları, kişi başına düşen su ihtiyacını da artırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması tercih değil, zorunluluktur. Dünyada ve ülkemizde su kaynakları kısıtlı olsa da doğru ve etkin su yönetimi anlayışıyla, su kıtlığının önüne geçmek mümkündür."

"2040, 2055 ve 2071'e kadar su ihtiyacını detaylıca planladık"

DSİ'nin 1968 yılından bu yana hizmete aldığı 436 içme suyu projesiyle, yıllık 5,4 milyar metreküp su temin ettiğine değinen Yumaklı, Türkiye genelinde yürütülen stratejik planlamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Mardin'den Edirne'ye, Trabzon'dan Afyonkarahisar'a kadar ülkemizin dört bir yanında içme suyu yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlık olarak şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması adına hazırladığımız "81 İl İçmesuyu Eylem Planı" ile illerimizin 2040, 2055 ve hatta 2071 yıllarına kadar olan su ihtiyacını detaylıca planladık. Bu eylem planı sayesinde, yaşanan kurak dönemlerde dahi vatandaşlarımıza su sıkıntısını hissettirmeden süreci yönetiyoruz."