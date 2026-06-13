Kurtulmuş: Özbekistan ile aramızdaki dostluğun eseri olması bakımından Arsuz'taki Özbekistan Mahallesi fevkalade önemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'nde, deprem bölgesinde yapılan en anlamlı törenlerden birisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törenin, Özbekistan'ın inşa ettiği evlerin, caminin, bulvarın, altyapının hayata geçirilmesinin çok ötesinde Özbekistan ile Türkiye arasındaki köprülerin sağlamlığı, kardeşliğin, dostluğun kalıcı ve baki olduğunu göstermesi bakımından fevkalade önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in isminin ana bulvara verilmesi başta olmak üzere birçok kamusal alana Özbekistan'a ait isimlerin verilmesinin iki ülke dostluklarının hatırlanmasına katkı sunacağını söyledi.

[1/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov (fotoğrafta), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı. [2/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sol 2) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [3/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sol 4) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [4/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (solda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [5/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sol 2) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [6/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [7/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [8/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [9/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. İsmailov, programda konuşma yaptı. [10/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [11/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [12/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [13/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [14/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [15/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [16/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [17/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [18/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [19/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [20/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [21/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [22/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [23/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [24/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [25/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov (fotoğrafta), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı. [26/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. [27/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. [28/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [29/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [30/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. × [1/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov (fotoğrafta), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı. [2/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sol 2) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [3/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sol 4) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [4/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (solda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [5/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sol 2) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [6/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [7/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [8/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [9/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. İsmailov, programda konuşma yaptı. [10/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [11/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [12/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [13/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [14/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [15/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [16/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programda konuşma yaptı. [17/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [18/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [19/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [20/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [21/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [22/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [23/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [24/30] Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'un (sağda) katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [25/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov (fotoğrafta), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı. [26/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. [27/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. [28/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi. [29/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı. [30/30] Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katıldı.

Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin hemen ardından, o zor günlerde dünyanın dört bir tarafından dost ve kardeş ülkelerin Türkiye'ye yardıma koştuğunu, ilk imdada yetişenlerden, yardım elini uzatanlardan birisinin de Özbekistan olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki kalıcı dostluğun kalıcı eseri olması bakımından Arsuz'daki Özbekistan Mahallesi'nin fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Dünyada birçok milletin altından kalkmasının çok zor olduğu o büyük felaketten Türkiye olarak hem dostlarla dayanışma içerisinde hem milletçe kenetlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir başarıyla çıktıklarını vurgulayan Kurtulmuş, 11 ili kapsayan yıkımın bütünüyle ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Bugün Hatay Havalimanı'na inerken yeni bir Hatay'ın inşa edildiğini ve burada büyük bir başarının ortaya konulmuş olduğunu görmekten büyük bir iftihar duyduğunu belirten Kurtulmuş, ilk andan itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yönlendirmeleriyle görev yapan Hatay valisine, milletvekillerine, kentteki askeri ve sivil personel ile bütün kurumların yöneticilerine ve ekiplerine teşekkür etti.

Fotoğraf : TBMM/AA

"Özbekistan bizim ata yurdumuzdur"

Türkiye ile Özbekistan arasında depremden sonra Hatay'da inşa edilen bu kalıcı dostluk ve kardeşliğin yanında hiç şüphesiz tarihi ve kültürel büyük bağların bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Özbekistan bizim ata yurdumuzdur. Özbekistan bizim kültürümüzün bugün de en canlı yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir." ifadesini kullandı.

Büyük İslam medeniyetinin, tarihinin en önemli geçiş noktalarından birisinin Özbekistan'da ortaya konulan medeni, kültürel birikim olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Özbekistan'ın İslam kültürüne katkısını anlattı.

Özbekistan'ın, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev liderliğinde yeni bir uyanışa, yeni bir yükselişe geçtiğini belirten Kurtulmuş, "İmam Buhari Türbesi'nin yeniden onarılması, Taşkent'te büyük bir kültürel merkezin inşa edilmesi bu yürüyüşün adımlarıdır. Türkiye olarak buradaki yeniden dirilişin, bu yeni Özbekistan anlayışının ve özellikle Özbekistan'ın yeni rönesansının hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum, üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak her zaman gönül bağlarının birlikte olduğu Özbekistan halkına bu yürüyüşte büyük muvaffakiyetler dilediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in hem çok yakın arkadaşlıkları hem de çok yakın fikirdaşlıkları dolayısıyla yeni bir safhaya gelindiğini, sadece kağıt üzerinde bir stratejik ortaklık değil, aynı zamanda çok köklü bağların yeniden ihya ve inşa edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu bağların Türkiye'mize de Özbekistan'a da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arsuz'daki Özbekistan Mahallesi, açılışını yapacağımız Şevket Mirziyoyev Bulvarı, Buhara Cami ve diğer müştemilatın sadece bir açılış değil, iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin manevi köprülerinden birisi olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Sayın Şevket Mirziyoyev başta olmak üzere, Özbekistan Mahallesi'nin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mahalle kıyamete kadar hem Özbeklerin hem Hataylı hemşehrilerimizin gözü gibi baktığı, Türk-Özbekistan işbirliğinin abidesi olarak yaşamaya devam edecektir. Yaşasın Türkiye-Özbekistan kardeşliği, yaşasın Türk-Özbek halklarının birlikteliği."

Fotoğraf : TBMM/AA

Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Harezm Valisi Jurabek Rahimov da konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, Yeni Yol Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de yer aldı.

Konuşmaların ardından Özbekistan Mahallesi, Şevket Mirziyoyev Bulvarı ve beraberindeki kamusal alanların isimlerinin bulunduğu beratlar takdim edildi, kurdele kesildi.

Törenle yerleşim alanı "Özbekistan Mahallesi" adını aldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ismi bulvara verilirken, ülkenin başkenti olan Taşkent ile kültürel şehri Semerkant'ın ismi de caddelerde yaşatılacak. Mescide "Buhara" ismi verilirken, park ise "Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı" olarak hizmet verecek.

Fotoğraf : TBMM/AA

Hatay'da Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni gerçekleştirildi

Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov da törende yaptığı konuşmada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adının verildiği bulvarın yalnızca güzel bir mesire alanı olmayacağını, aynı zamanda burada yürüyen herkesi Türk halklarının ortak tarihi, kaderi ve geleceği üzerine düşünmeye teşvik eden bir mekan haline geleceğine inandığını ifade etti.

Fotoğraf : TBMM/AA

Özbekistan Mahallesi'nin önemine vurgu yapan İsmailov, şöyle konuştu:

“Burada inşa edilen her ev ve cadde, halklarımız arasındaki sevginin ve sadakatin sembolü olarak hizmet edecektir. Taşkent Caddesi, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin günümüzdeki yüksek neticelerini, Semerkant Caddesi ise kardeş ülkelerimiz arasındaki tarihsel güçlü bağları göstermektedir. Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı'nın kardeşliğimizin ve samimi dostluğumuzun somut bir sonucu olduğundan hiç şüphem yoktur. Hatay'da inşa edilen camiye, Buhara adının verilmesi tüm Özbekistan Müslümanlarını sevindirmiştir.”

İsmailov, 6 Şubat 2023'teki depremlerin herkesi derinden yaraladığını belirterek, şöyle devam etti:

“Zor zamanlarda kardeş Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlenerek tek vücut olarak, güçlü iradesini ve sarsılmaz kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, felaketle cesurca mücadele etmiş ve bugünlerin güzel ve huzurlu ortamına kavuşmuştur. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde alınan acil önlemler, halk için inşa edilen yüz binlerce yeni konut ve altyapı çalışmaları takdire şayandır. Bugüne kadar ülkenizde 455 binden fazla konutun inşa edildiği ifade edilmektedir. En önemlisi, zamanında ve etkili önlemler sayesinde birçok insanın hayatı kurtarılmış, yaşam koşulları iyileştirilmiştir. Bu önlemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkına olan eşsiz sevgisini, sadakatini ve siyasi iradesini bir kez daha kanıtlamıştır.”

Zor zamanlarda kardeş Türk halkına duyulan saygının bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in talimatıyla Arsuz ilçesinde 306 modern ve konforlu daireden oluşan binaların inşa edildiğini aktaran İsmailov, depremden etkilenen Hataylı 160 kişinin de Özbekistan'a davet edilerek misafir edildiğini hatırlattı.

İsmailov, son yıllarda çok yönlü işbirliklerinin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz rolünün olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf : TBMM/AA

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özbekistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıma konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu vurgulayan İsmailov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görüşmelerde siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, enerji, kültür, beşeri ilişkiler ve diğer alanlarda da işbirliğinin genişletilmesiyle ilgili konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Aynı zamanda karşılıklı güven ve çıkar uyumuna dayalı işbirliğimiz, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer birçok uluslararası platformlarda açıkça kendini göstermektedir. Devletlerimiz arasındaki ilişkiler, ekonomik alanda da gelişmekte olup, iş çevrelerinin her iki ülkenin daha da gelişmesine katkısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki Özbekistan Ali Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki parlamenterler arası işbirliği bugün istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Bizler bunu aralarımızda, heyet değişimlerinin hızla artmasında ve uluslararası parlamentolar arası kuruluşlardaki fikir birliğimizde de açıkça görebiliyoruz.”

İsmailov, iki ülke arasında işbirliğini yüksek bir seviyeye çıkarmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katkılarının paha biçilmez olduğunu dile getirdi.

Bu vesileyle değerli vaktini ayırarak bugünkü etkinliğe katıldığı için Kurtulmuş'a şükranlarını sunan İsmailov, şunları kaydetti:

“Bugünün karmaşık dünyasında en çok eksikliği hissedilen konu, adalet, karşılıklı güven ve çıkarlar dengesidir. Kadim kültüre sahip Türk devletler, felsefesi, gücünün adalette yattığı ilkesine dayanmaktadır. Devlet liderlerimiz Sayın Şevket Mirziyoyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman dünyada adaletin zaferi için canla başla çaba göstermektedir, onları birbirini sımsıkı bağlayan kardeşlik bağlarından biri de işte budur. Eminim ki bu bağlar, halklarımız arasında güçlü olacak ve bugün gururla hizmete açtığımız tesisler kardeş halklarımızın, acıyı paylaşan ve paydaş ülkelerimizin ebedi dostluğuna ve birliğine de hizmet edecektir.”

Fotoğraf : TBMM/AA

Diğer konuşmacılar

Vali Mustafa Masatlı da bu buluşmanın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik hukukunun yalnızca diplomatik bir ilişki olmadığını, acıyı paylaşan, yarayı birlikte saran, umudu birlikte büyüten güçlü bir gönül birliği olduğunu söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki bağın, tarihlerinin, kültürlerinin, inançlarının ve ortak gönül dünyalarının derinliklerinden beslenen köklü bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Masatlı, "Özbekistan denildiğinde bizim gönlümüzde, yalnızca bir ülke adı canlanmaz. Özbekistan denildiğinde, kardeşlik, vefa, samimiyet gelir. Semerkant'ın ilim ve irfanı, Buhara'nın maneviyatı, Taşkent'in vakarı ve Türk dünyasının kadim hafızası gelir. Bu sebeple Özbekistan Cumhuriyeti'nin Hatay'ımıza uzattığı destek eli, bizim için yalnızca maddi bir katkı değil, zor zamanda gösterilen kardeşliğin, vefanın ve gönül birliğinin en anlamlı ifadesidir." diye konuştu.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, kararlı duruşu ve devletin tüm imkanlarını seferber eden liderliğiyle, dünyada eşi benzeri pek görülmeyen büyüklükte bir ihya, inşa ve imar çalışması yürütüldüğünün altını çizdi.

Hatay'ın küllerinden yeniden doğduğunu belirten Masatlı, dost ve kardeş Özbekistan'ın Hatay'a kazandırdığı deprem konutlarının da bu büyük yeniden doğuş hikayesinin en anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.