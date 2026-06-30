Kurtulmuş: İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak görüyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye olarak, İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır. Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir.”