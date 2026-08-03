AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan Basra Körfezi'ne uzanan bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde büyük Türk dünyası ailemiz var." dedi.

Kürşad Zorlu: Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan Basra Körfezi'ne uzanan hattın merkezinde büyük Türk dünyası var AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan Basra Körfezi'ne uzanan bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde büyük Türk dünyası ailemiz var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bugün Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var." dedi.

Zorlu, Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde, başkentin bölge turizmini canlandırmak ve Türk dünyası ile olan köklü kültürel bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" Teknik Destek Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Zorlu, Ankara'nın "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmiş olmasının yanı sıra uluslararası organizasyonların da gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yıllar sonra Nevruz Günü'nün bir program olarak devam ettiğini dile getiren Zorlu, "Geçen yıl yine kendilerinin himayesinde biz, Gaziantep'te bunu yaptık. İnşallah bu yıl sonuna kadar bir resmi bayram olması için hazırlıklarımızı son aşamaya getirdik. İstiyoruz ki sadece 86 milyon yurttaşımızı değil, büyük Türk dünyası ailemizi bir araya getiren kavramları markalaştıralım ve bu markalar zincirinde buluşalım." diye konuştu.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenlendiğini anımsatan Zorlu, bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nin de ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

Zorlu, söz konusu zirvede önemli kararlara ve sürprizlere hazırlandıklarını belirtti.

Türk dünyasında ortak müze kart uygulaması gündemde

Bunlardan birinin, "ortak bir müze kart uygulaması" olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle devam etti:

"Ben hangi Türk devletine gitsem bu ricayı özellikle genç arkadaşlarımızdan hep alıyordum. Çünkü sahadaki eserlerimizi, müzelerimizi gerçekten rahatlıkla dolaşabilmemiz çok kıymetli. Bu kart uygulaması da hem mali açıdan hem de kolaylık bakımından büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra ID kart dediğimiz, pasaportsuz dolaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye-Azerbaycan ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahat mümkün. Şimdi acaba bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz ve bunun gibi pek çok başlık aslında şu anda gündemimizde."

Zorlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da yapılacağını hatırlatan Zorlu, burada "Türk Devletleri Özel Oturumu"nun yapılacağını ve birçok konunun dünyaya anlatılacağını ifade etti.

Zorlu, "Bugün Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var." diye konuştu.

"Türk dünyasının geleceği çok daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyecektir"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini anımsatan Zorlu, önemli anlaşmalara imza atıldığını söyledi.

Bu konuda birilerinin rahatsız olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, Kerkük petrollerinde üretim ve geliştirme faaliyeti sürdüren uluslararası bir şirketin yüzde 15 hissesini aldı, ortak oldu. Dolayısıyla 3 milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada, Türkiye yüzde 15 ortak oldu. Bu kapsamda Kalkınma Yolu Projesi ile Ovaköy Sınır Kapısı'nın odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kayda alındı ve şimdi inşallah petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Bu sistemi asla bahsettiğim Türk dünyasının o geniş ulaştırma lojistik hattından ayrı görmüyorum. İnşallah bunun inşasıyla birlikte Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.

Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar. Biz 'Türkiye Yüzyılı' hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu kapsamda ortaya koyduğu çok önemli bir vizyon ifadesi var; 'Türkiye Kitabı'. Ne demek o? 86 milyon yurttaşımızın her birinin hikayesine bizim coğrafyamızda ve bizim birlikteliğimizde bir yer olduğunu gösteren çok önemli bir iradedir. Kapsayıcı, kuşatıcı ve hiçbir vatandaşımızı ayırmayan bir ifadedir. Dolayısıyla bugün gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetler, her birisi bir araya gelince Türk dünyasının geleceği çok daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyecektir."

"İnşallah 'Türkiye Yüzyılı', 'Türk Dünyası Yüzyılı' ile taçlanacak"

Zorlu, Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğunu belirtti.

Türkiye'den Türk devletlerine giden turist sayısının yaklaşık 1 milyon, o ülkelerden de Türkiye'ye gelen turist sayısının yaklaşık 3,5 milyon olduğunu aktaran Zorlu, "Biz bu rakamları artırmak zorundayız. Çünkü turizm demek sadece ekonomik bir başlık değil. Bu yolla, bu açılan güzergahla, üzerindeki o kültür köprüleri, tarih başta olmak üzere, bizim geniş medeniyet hafızamızı başta gençlerimiz olmak üzere 300 milyona yaklaşan nüfusumuzun tanımasını, anlamasını istiyoruz. Sadece Türk devletleri değil, soydaş ve akraba topluluklarımızı da bundan ayrı tutmuyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer hava taşımacılık şirketleriyle görüştüklerine dikkati çeken Zorlu, fiyat ve seferlerde bir düzenleme yapılmasına ilişkin ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Zorlu, "İnşallah 'Türkiye Yüzyılı', 'Türk Dünyası Yüzyılı' ile taçlanacak, şekillenecek ve en başta bu projeleri ortaya koyan sivil toplum kuruluşları ve gençlerimizin emekleriyle de çok farklı bir noktaya gelecek." dedi.

"60 binden fazla insanımız, TÜDSES'i mobil cihazlarına indirdi"

Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) ile Türk dünyasının ilk dijital stratejik platformunu oluşturduklarını aktaran Zorlu, sistemin mobil cihazlar üzerinden indirilebileceğini söyledi.

Zorlu, sisteme ilişkin, "Çok şükür çok kısa bir zaman olmasına rağmen yaklaşık 15 gün içerisinde 60 binden fazla insanımız bunu mobil cihazlarına indirdi ve şu anda orası çok ciddi bir etkileşim alanı haline geldi. Binden fazla Türk dünyasından sivil toplum kuruluşumuz, bu dijital ağda şu anda üye oldular ve biz talepleri, istekleri, projeleri oradan almaya şu anda başladık." diye konuştu.