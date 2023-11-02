Dolar
28.36
Euro
30.12
Altın
1,983.58
ETH/USDT
1,798.50
BTC/USDT
34,638.00
BIST 100
7,663.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Gündem

Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi

Küre Dağları Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlar, çok sayıda yabani hayvanın yanı sıra Bartın il sınırları içerisinde ilk kez bir vaşağı kayıt altına aldı.

Selim Bostancı  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi

Bartın

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bartın Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, parkın farklı bölgelerine yaban hayatını izleme ve koruma amaçlı yerleştirilen fotokapanla bir vaşağın görüntülendiği bildirildi.

Bu durumun, milli parktaki doğal dengenin kanıtı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce yaban hayatının korunması, izlenmesi ve özellikle yırtıcıların popülasyon durumları hakkında bilgi edinilmesi amacıyla doğaya farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlarla ayı, kurt, domuz, karaca, tilki, sansar, gelincik, geyik ve çeşitli kuş türleri doğal ortamlarında görüntülendi. Yapılan çalışmada 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın sınırlarında kalan bölümünde ilk kez görüntülendi. Ayrıca yapılan çalışmalarla, Ulusal Biyolojijçetlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında izlenen fauna türlerine ilişkin tespitler yapılıyor ve popülasyon durumları hakkında bilgi ediniliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Bakan Fidan: AB küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı
İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Ankara'ya geldi
İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı
BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi "BeforeCOP Türkiye Zirvesi" düzenlendi

Benzer haberler

Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi

Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi

Kars'ta yaban hayvanları doğal ortamlarında 242 noktadan takip edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet