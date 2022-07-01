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'Kurbanlık alırken hayvan sağlığı ön planda tutulmalı' uyarısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de stoklarda satış bekleyen 5 milyonun üzerinde küçükbaş olduğunu belirterek, kurbanlık alırken hayvan sağlığının ön planda tutulması uyarısında bulundu.

Abdullah Doğan   | 01.07.2022
'Kurbanlık alırken hayvan sağlığı ön planda tutulmalı' uyarısı

Konya

Nihat Çelik, AA muhabirine, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların küresel olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşıyla da derinleştiğini söyledi.

Türkiye'de ise sektörün ciddi sıkıntı içinde olmadığına değinen Çelik, "Hükümetimizden oldukça umutluyuz. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, bilim insanı. Tarım bütçe komisyonu başkanlığı yürüttü. Ruh halimizden bile rahatsızlığımızın ne olduğunu anlayabilecek biri olması nedeniyle kendimizi güçlü hissediyoruz." dedi.

Çelik, kurban ibadetinin et alma ve satma işi olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dini vecibelere göre yerine getirmek önemli bir vazifedir. Kurban kesen vatandaşlarımızın bunu yerine getirirken bu vecibeleri de gözetmesi çok önemlidir. Kurbanın alımından kesimine kadar bütün işlemleri kendisi takip etmesi gerekir. Sektör temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususların başında, hayvanın sağlıklı olması geliyor. Yürüyebilir olması yani aldığın yerden kesimin yapılacağı yere kadar yürüyecek durumda olması gerekiyor. Kulağı veya gözü olmayan hayvan kurbanlık olmaz. Buna dikkat edilmiyor. Kurbanın küçükbaşta 1 yaşında, sağlıklı ve özürsüz olması şarttır. Besi hayvanı tercih edilmelidir."

Kurban Bayramı'na yaklaşıldıkça satış trafiğinin de hızlandığına işaret eden Çelik, stoklarda satışını bekleyen 5 milyonun üzerinde küçükbaş olduğunu, satış noktalarında vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabileceğini kaydetti.

Çelik, geçen yıl 2,8 milyon küçükbaş hayvanın kurban edildiğini, bu yıl rakamın 3 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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