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Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 22 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şaduman Türkay  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 22 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini belirtti.

Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, ️1327 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.


Ekiplerin, ️375 bin 311 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, ️23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,️ 26 bin 786 araca diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ️Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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