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Kurban Bayramı tatilinde kara yollarında 66 bin 92 güvenlik personeli görev yapacak

Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil boyunca, kara yollarındaki trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarmadan 66 bin 92 personel görev yapacak.

Abdullah Sarica, Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Kurban Bayramı tatilinde kara yollarında 66 bin 92 güvenlik personeli görev yapacak

Ankara

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamıda İçişleri Bakanlığı trafik kazalarının önüne geçilmesi için "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" mottosuyla alınan önlemlerin yanı sıra tatilde yola çıkacakları da uyardı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında alınacak tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda 9 günlük bayram tatili boyunca görev yapacak personel denetimlerine dün başladı. Trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarmadan görevlendirilen toplam 66 bin 92 personel, 12 gün boyunca kontrollerini sürdürecek. Günlük 17 bin 931 ekip ve timde 37 bin 810 personel sahada olacak.

Önlemler kapsamında sürücülerin hız sınırına uyup uymadığı da kontrol edilecek. 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi 24 saat esasıyla çalışacak.

Öte yandan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişi yaşamını yitirmişti.

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