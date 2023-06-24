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DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
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Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi.

Ayşe Yıldız  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı Fotoğraf: Oktay Özden / AA

Antalya

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan, karadan ve denizden denetimlere başladı. Kente gelenlerin güvenli şekilde tatillerini yapmaları için ekipler çalışmalarını yürütüyor.

Havalimanı ve şehirler arası otobüs terminallerinin yanı sıra kara yolu ile Antalya'ya giriş yapılan bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu kapsamda İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Döşemealtı ilçesindeki Kovanlık uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri, birlikte çalışma yaptı.

Farklı illerden gelen araçları durduran ekipler, plaka sorgulama, sürücü ve araçtaki yolcuların genel bilgi taramasını yaptı, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığının 36 derece kaydedildiği Antalya'da sahillerde de yoğunluk arttı. Konyaaltı Sahili'nde Antalyalıların yanı sıra tatilciler de denize girdi, güneşlendi.

Sahil bandında golf araçlarıyla tur atan ekipler, plajda güneşlenen ve ağaçların gölgesinde serinleyen kişilere yönelik denetim yaptı.

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