Kurban Bayramı öncesi otogar, market ve hallerde denetim yapıldı Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs terminali, marketler ve meyve-sebze halinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde tüketicinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, olası tüketici mağduriyetlerinin ve fırsatçı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerine hız verdi.

Ekipler, bu kapsamda temel gıda ve ihtiyaç ürünü, meyve ve sebze ile şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına ilişkin denetim yaptı.

Hal Kayıt Sistemi üzerinden fiyat kontrolü

Toptancı halindeki denetimde ekipler, ürün künyelerini, meyve-sebze alış-satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti. Bu kapsamda esnaftan alınan künye numaraları, Bakanlığın Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasına girilerek fiyat karşılaştırması yapıldı.

Ekipler, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) denetimlerde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde beyan edilen fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatlarını karşılaştırdı.

Etiket-kasa fiyatı kontrol edildi

Çankaya ilçesinde bir markette yapılan denetimde de ekipler, özellikle bayramda tüketimi artan çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketlerini inceledi.

Ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu rafları da kontrol ederek, etiket-kasa fiyatı uyumu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına baktı.

Öte yandan, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırım uygulanacak.

Muğla

Merkez ilçe Menteşe'deki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına bayram sonuna kadar da Muğla ve ilçelerinde denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Demirtaş, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını kaydetti.

Bursa

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda maliye personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ile Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bilet fiyatları kontrol edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyatlarla gişelerdeki bilet satış fiyatları ekiplerce tek tek sorgulandı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin yıl boyu süreceğini söyledi.

Denetimlerin marketlerde, kafelerde, fırın ve benzeri işletmelerde devam edeceğini belirten Aslanlar, şöyle konuştu:

"Denetimleri genellikle yaş sebze ve meyve hali ile yolcu sirkülasyonunun artması sebebiyle otogarlarda yapıyoruz. Aynı zamanda marketlerde, fırınlarda, kafelerde ve diğer işletmelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Sene başından bugüne kadar 39 milyon 500 bin lira ceza uygulamıştık. Bu son 6 gün içerisinde 3 milyon 500 bin lira aykırı davranan işletmelere para cezası uygulanmış olup, toplamda sene başından bu yana 43 milyon lira para cezası uygulamış vaziyetteyiz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."

Adana

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meyve ve sebze toptancılarındaki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını kontrol etti.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Meyve ve sebzenin üzerinde yer alan künye bilgileri sayesinde ürünün tarladan tezgaha gelene kadarki tüm maliyet ve satış bilgilerine, üretim yöntemine, hasat ve halden çıkış tarihi gibi verilere ulaşabildiklerini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Böylelikle, künye bilgileri sebze ve meyvenin üreticiden çıkıp hale geliş süreci ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Malların toptan veya perakende ticaretinde kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi hallerini tespit etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gödelek, mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere her bir aykırılık için 111 bin 263 lira ceza uygulandığını da kaydetti.​​​​​​​