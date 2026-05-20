Kurban Bayramı öncesi hal, otogar ve marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde tüketicinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, olası tüketici mağduriyetlerinin ve fırsatçı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerine hız verdi.

Ekipler, bu kapsamda temel gıda ve ihtiyaç ürünü, meyve ve sebze ile şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına ilişkin denetim yaptı.

Hal Kayıt Sistemi üzerinden fiyat kontrolü

Toptancı halindeki denetimde ekipler, ürün künyelerini, meyve-sebze alış-satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti. Bu kapsamda esnaftan alınan künye numaraları, Bakanlığın Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasına girilerek fiyat karşılaştırması yapıldı.

Ekipler, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) denetimlerde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde beyan edilen fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatlarını karşılaştırdı.

Etiket-kasa fiyatı kontrol edildi

Çankaya ilçesinde bir markette yapılan denetimde de ekipler, özellikle bayramda tüketimi artan çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketlerini inceledi.

Ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu rafları da kontrol ederek, etiket-kasa fiyatı uyumu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına baktı.

Öte yandan, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırım uygulanacak.

Bursa

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda maliye personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ile Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bilet fiyatları kontrol edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyatlarla gişelerdeki bilet satış fiyatları ekiplerce tek tek sorgulandı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin yıl boyu süreceğini söyledi.

Denetimlerin marketlerde, kafelerde, fırın ve benzeri işletmelerde devam edeceğini belirten Aslanlar, şöyle konuştu:

"Denetimleri genellikle yaş sebze ve meyve hali ile yolcu sirkülasyonunun artması sebebiyle otogarlarda yapıyoruz. Aynı zamanda marketlerde, fırınlarda, kafelerde ve diğer işletmelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Sene başından bugüne kadar 39 milyon 500 bin lira ceza uygulamıştık. Bu son 6 gün içerisinde 3 milyon 500 bin lira aykırı davranan işletmelere para cezası uygulanmış olup, toplamda sene başından bu yana 43 milyon lira para cezası uygulamış vaziyetteyiz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."

Kocaeli

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmalarının biletlerine yönelik denetiminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatları ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat, huzurlu ve ekonomik çıkarlarını koruyucu bayram geçirebilmeleri için ülke genelinde otobüs terminallerinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Uzunkaya, otobüs terminallerinde satılan biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü tarafından fiyat tarifelerinin belirlendiğini aktararak "Belirlenen tavan tarifelerine firmalarımız kendi inisiyatiflerini kullanarak belirli indirimler yapabilmektedirler. Hem internet ortamında hem fiziki olarak satılan bütün biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenmiş tarifeye uygun olup olmadığı konusundaki denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu denetimlerin bayram esnasında ve sonrasında da yapılacağını dile getiren Uzunkaya, piyasanın ve ticaretin bozulmasına sebep olacak her türlü davranışa idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Uzunkaya, vatandaşlara da internet üzerinden ve fiziki ortamda bilet alımı yaptıklarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmiş fiyat listesini kontrol etme uyarısında bulundu.

Adana

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meyve ve sebze toptancılarındaki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını kontrol etti.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Meyve ve sebzenin üzerinde yer alan künye bilgileri sayesinde ürünün tarladan tezgaha gelene kadarki tüm maliyet ve satış bilgilerine, üretim yöntemine, hasat ve halden çıkış tarihi gibi verilere ulaşabildiklerini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Böylelikle, künye bilgileri sebze ve meyvenin üreticiden çıkıp hale geliş süreci ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol edebilmemize olanak sağlıyor. Malların toptan veya perakende ticaretinde kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi hallerini tespit etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Antalya

Sebze ve meyve ticaretinin yoğun olarak yapıldığı Antalya Toptancı Hali'ne gelen ekipler, denetimlerde ürün giriş çıkışları, fiyat etiketleri ile alış ve satış belgelerini kontrol etti.

Zabıtanın da eşlik ettiği ekipler, hal kayıt sistemi üzerinden ürün künyelerini inceledi, irsaliye ve faturalar arasında uyumsuzluk olup olmadığını denetledi.

Ekipler ayrıca Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.

Yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatların üzerinde bilet satıp satmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu belirten Özşahan, "Yaş sebze ve meyve ticaretinin merkezi toptancı halinde denetimler yaptık. Yasal sınırlar içerisinde komisyon ücreti kesilmiş mi diye kontrol ettik. Tespit ettiğimiz uygunsuzlukları tutanakla bakanlığa gönderiz, orada gerekli değerlendirme yapılıyor ve ceza uygulanıyor." dedi.

Özşahan, otobüs terminalinde de fiyat tarifelerini denetlediklerini ifade ederek, fahiş fiyatlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

Balıkesir

Denetimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirilen bilet tarifesi ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, denetimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların bayrama kadar süreceğini söyledi.

Denetimleri tüketicilerin fahiş fiyata maruz kalmaması için yaptıklarını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimizin sadece ürün güvenliğini değil fiyat güvenliğini de sağlamaya çalışıyoruz. Zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın vermiş olduğu bir fiyat aralığı var. Firmalar bunun üzerine çıkamıyor. Biz de bu fiyat aralıklarının vatandaşın bilgilendirilmesi açısından görünebilir olmasını sağlıyoruz. Yine aynı otogarda satış yapan kafeterya ve mağazaları da denetliyoruz."

Pehlivan, Balıkesir'de yaklaşık 91 firmayı denetlediklerini dile getirerek, "Sadece kent merkezini değil ilçelerdeki otogarları da denetliyoruz. Bu süreçte ilimizdeki fiyatların asgari bir şekilde uygulandığını gördük. Yani bayram dolayısıyla fiyatların artırılmadığını tespit ettik. Bir haksız fiyat uygulaması göremedik. Bundan dolayı esnafımızı tebrik ediyoruz."

İlhan Pehlivan, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

Gaziantep

Ticaret Bakanlığı koordinesinde,Ticaret İl Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yapılan denetimde, künye ve fiyatlar kontrol edildi.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarladan çıkan ürünün tezgaha gelene kadar geçirdiği aşamaları takip ettiklerini söyledi.

Denetimlerle dürüst esnafın hakkını korumayı ve tüketicilerin hakkını savunmayı amaçladıklarını belirten Kahraman, şunları ifade etti:

"Bu ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Hal Kayıt Sistemi'nde kayıtlarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer burada herhangi bir usulsüzlük durumu söz konusu ise bununla ilgili tutanak düzenliyoruz. Ayrıca künyelerini kontrol ediyoruz. Biz bu ürünün tarladan sofraya gelinceye kadar dijital ortamda takibini yapabiliyoruz. Aynı zamanda fiziksel olarak denetimlerini yapabiliyoruz. Hal Kayıt Sistemi'ndeki fiyatlarla mevcut ve fiziksel olan fiyatları kontrol ediyoruz. Burada herhangi bir eksiklik veya aksaklık söz konusu ise yine tutanak düzenleyip Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Hal Kayıt Sistemi'nde ürünlerin kim tarafından, ne zaman, nerede üretildiğiyle ilgili bilgiler görülmektedir. Fiyatlarımızı da bu sistemden vatandaşlarımızın inceleme fırsatı var. Sistem üzerinden fahiş fiyat olduğunu düşündüklerinde CİMER ve ALO 175 üzerinden bilgilendirmek suretiyle biz yasal işlem başlatabiliyoruz."

Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Muğla

Merkez ilçe Menteşe'deki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına bayram sonuna kadar da Muğla ve ilçelerinde denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Demirtaş, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını kaydetti.