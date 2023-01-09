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Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü

Erzincan'da tarımda su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Göyne Barajı'ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle büyük oranda düştü.

Kemal Özdemir   | 09.01.2023
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü Fotoğraf: Kemal Özdemir - AA

Erzincan

Yaz aylarında yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisini sulayan, kafes balıkçılığının da yapıldığı Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait barajın su seviyesi, bölgedeki yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düştü.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Aksaray, AA muhabirine, ülke genelinde yaşanan kuraklık ve bölgenin yeterince kar yağışı almaması nedeniyle sulama barajında toplanan suyun dip seviyelere düştüğünü söyledi.

Göyne Barajı'nın tarımsal sulamada bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirten Aksaray, bu barajın karla su devamlılığının sağladığını kaydetti.

Barajın son durumunu aktaran Aksaray, şöyle devam etti:

"Şu anda kar yükümüz geçen yıla oranla daha düşük. Bizim buradan çiftçilerimize yapacağımız uyarı, devletimizin destek verdiği modern basınçlı sulama ve damlama yağmurlama sistemleri ile sulama yaparak su sarfiyatını en düşük seviyeye indirmeleridir. Bu sistemler ile yaklaşık yüzde 70-80 oranında su tasarrufu sağlanacaktır. Su sarfiyatını önlememiz büyük önem arz etmektedir. "

Erzincan barajının su seviyesinin dip seviyelerde olduğuna dikkati çeken Aksaray, "Ocak, şubat ve mart aylarında alacağımız yağış oranına göre baraj su seviyesinde değişiklikler olacaktır. 2014'de barajımız dolmadığı gibi kuraklık bu şekilde devam ederse barajın tekrar dolmama ihtimali var. Bu nedenle çiftçilerimizin vahşi sulamadan kaçınmaları çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

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