Kumluca'daki sel felaketinde otoparkta kalan araçları çıkarma çalışmaları sürdü
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketinde kapalı otoparkta su ve çamur altında kalan araçlar traktörlerle çıkarıldı.
Antalya
Kumluca'da 11 Aralık'ta öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın neden olduğu sel nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalar sürdü.
İlçe genelinde selin getirdiği çamura karşı adeta temizlik seferberliği yapılırken, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su ve çamur altında kalan araçları kurtarmak için hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.
Otopark girişi ve içinde biriken çamur ve balçık, ekipler tarafından traktör römorkuna konularak çıkarıldı.
Su ve çamurun temizlenmesiyle ortaya çıkan otomobiller de önce traktörle kapalı otoparktan çıkarıldı ardından çekiciye konuldu.
Araçlarını tavanlarına kadar çamur dolu gören otomobil sahipleri de büyük üzüntü yaşadı.
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