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Kumluca'da selden zarar gören domates üreticileri yaşadıklarını anlattı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel nedeniyle seraları ve evleri suyla dolan üreticiler, temizlik çalışması yapıyor.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç   | 13.12.2022
Kumluca'da selden zarar gören domates üreticileri yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Antalya

Göksu Mahallesi'nde 35 yıldır seracılık yapan Osman Tüzün (60), AA muhabirine, daha önce böyle bir sel yaşamadıklarını söyledi.

Suyun dağlardan geldiğini ve seraları bastığını anlatan Tüzün, "3 dönüm seram zarar gördü. Henüz iki kez hasat yapmıştım. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Yetkililere durumu bildirdik. Gelip inceleme yapacaklar. Allah'tan gelen bir felaket. Yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Tüzün, evinin de bir metre çamurlu suyla dolduğunu, temizlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Seracı Ahmet Şerment ise daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını, suyun bir anda geldiğini belirtti.

Seraların kapılarını, her yerini kapatmalarına rağmen suyun naylonu parçalayarak içeriye girdiğini ifade eden Şerment, "Bu zamana kadar hiç hasat yapmamıştım. İlk hasadı bugün yapmayı düşünüyordum. Suyun içinde kalan kırmızı olan meyveler hep çatladı. Bitki de içeresindeki su nedeniyle eriyecek ve kuruyacak. Şu anda yaklaşık 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Selde zarar gören tarım alanları dron ile görüntülendi.


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