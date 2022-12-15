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Kumluca'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında meydana gelen selin izlerinin silinmesi ve benzer felaketlerin yaşanmaması için çalışmalara devam ediliyor.

Mehmet Çakmak   | 15.12.2022
Kumluca'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Antalya

İlçede 11 Aralık'ta öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanağın neden olduğu selin zararlarının giderilmesi için sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.

Sel suları ile çamur dolan ev ve iş yerlerinde ekiplerin de desteğiyle temizlik yapılıyor, sera ve tarım arazilerinde oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor.

Afetin hemen ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Ankara, Konya, Denizli ve Afyonkarahisar'dan ilçeye sevk edilen 600 asker, çalışmalara katkı sunuyor.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda biriken çamur ile selin getirdiği molozların kaldırılmasına yardımcı olan jandarmalar, ev ve iş yerlerinin temizlenmesinde vatandaşlara destek veriyor.

Derenin üzerindeki beton kaldırılıyor

AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde yardımlar ve çalışmaların koordine edilmesinin yanı sıra yaşanan afetin nedenleri araştırılıyor.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, selin yaşanmasında, ilçe merkezinden geçen Gavur, Baysı ile Üleşik derelerindeki köprülerin yağmur sularının getirdiği atıklarla tıkanmasının etkili olduğu belirlendi.

Öte yandan Gavur Deresi'nin üzerinin bir bölümünün, daha önce betonla kapatılmış olmasının da selde etkili olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iş makineleriyle derenin üzerindeki beton kaldırılmaya başlandı.

Derenin ıslahının kısa sürede tamamlanacağı ve sel nedeniyle yıkılan Toptaş Köprüsü'nün de yapılacağı öğrenildi.

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