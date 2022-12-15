Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 6 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Kumluca ve Finike’de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 15, 2022
Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık.
"Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.