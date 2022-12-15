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Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 6 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 15.12.2022
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Ankara

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık."

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Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı
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