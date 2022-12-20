Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 2 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 milyon lira daha kaynak aktardıklarını bildirdi.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 milyon lira daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.