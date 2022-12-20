Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,806.54
ETH/USDT
1,208.60
BTC/USDT
16,791.00
BIST 100
5,383.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 2 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 20.12.2022
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 2 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 milyon lira daha kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 milyon lira daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Hedefimiz engellilerin yaşamlarını bağımsız idame ettirebilmeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Hedefimiz engellilerin yaşamlarını bağımsız idame ettirebilmeleri

Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 2 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıkladı

Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet