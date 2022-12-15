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Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 5 okul, 2 pansiyon ve bir öğretmenevinde hasar tespit edildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 15.12.2022
Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı

Antalya

Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yaptığı açıklamada, selin Kumluca ve Finike ilçelerindeki bazı okul ve pansiyonlara da zarar verdiğini belirtti.

İnşaat emlak şubesindeki teknik personelle bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktaran Çalışkan, "Kumluca'da bir okul pansiyonu, bir meslek lisesi, bir imam hatip ortaokulu, iki ilk/ortaokul ile öğretmenevinde, Finike'de bir pansiyon, bir ortaokulda hasar tespit edildi. Durumun Valiliğe ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi üzerine aynı gün içinde okulların onarımı için gerekli ödenek gönderildi." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulayan Çalışkan, hasar gören okulların en kısa sürede eğitim ve öğretime hazır hale getirileceğini kaydetti.

Çalışkan, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerden oluşan Arama Kurtarma Birliği (AKUB) ekibinin de Kumluca'da temizlik çalışmalarına katılarak vatandaşlara yardımcı olduklarını belirtti, ekibe teşekkür etti.


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Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı
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