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Kültür ve Turizm Bakanlığından kamu eliyle işletilen "kamping" tesisleriyle ilgili düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak.

Burcu Çalık Göçümlü   | 10.12.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığından kamu eliyle işletilen "kamping" tesisleriyle ilgili düzenleme

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bungalov üniteleri taban alanının 20 metrekareyi geçemeyeceğine yönelik "taban alanı şartı", kamu eliyle işletilen kampinglerdeki bungolov ünitelerinde aranmayacak.

Ayrıca kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak. ​​​​​​​

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