Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.09
ETH/USDT
1,873.90
BTC/USDT
28,005.00
BIST 100
4,912.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığından Beyoğlu'nda çöken binayla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çöken 5 katlı binayla ilgili açıklamada bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığından Beyoğlu'nda çöken binayla ilgili açıklama Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çöken 5 katlı binayla ilgili, "Yapıyla ilgili şikayetler üzerine Koruma Bölge Kurulu aynı gün olağanüstü toplanmış ve yapının yok olmasına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, tescilli taşınmazın bir an önce yeniden yapımına yönelik projelerin de Kurula iletilmesine karar vermiştir. Ancak bu karara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi tarafından karşı oy kullanılmıştır." açıklamasında bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Beyoğlu'nda bugün yıkılan 5 katlı tarihi binaya yönelik sosyal medya hesabından Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Hacımimi Mahallesi, Kemeraltı Caddesi, 127 ada, 4 parseldeki tescilli taşınmaza ilişkin Bakanlığı hedef gösteren bazı sosyal medya paylaşımları üzerine yanıt verme zorunluluğunun doğduğu vurgulanan açıklamada, taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Koruma Bölge Kurulunca 2015'te uygun bulunduğu, ancak bugüne kadar uygulanmadığı belirtildi.

Onarım yükümlülüğünü yerine getirmeyen mülk sahibinin 2 Mart 2023 tarihli kurul kararıyla uyarıldığı, kendisine 2015 tarihli projenin ivedilikle uygulanması gerektiğinin hatırlatıldığı, taşınmazla ilgili can ve mal güvenliği önlemlerinin ilgilisi ve belediyelerce alınmasının istendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul kararının yanı sıra defalarca güvenlik önlemi alınması ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce resmi yazılar yazılmıştır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerince bu yazıları ilçe belediyesine göndermekten başka aksiyon alınmamış ve alınan tedbir ne yazık ki branda germekten öteye gitmemiştir.

Yapı ile ilgili gelen şikayetler üzerine Koruma Bölge Kurulu aynı gün olağanüstü toplanmış ve yapının yok olmasına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, tescilli taşınmazın bir an önce yeniden yapımına yönelik projelerin de Kurula iletilmesine karar vermiştir. Ancak bu karara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi tarafından karşı oy kullanılmıştır."

Açıklamada ayrıca kurul kararınının örneği de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığından Beyoğlu'nda çöken binayla ilgili açıklama
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığından Beyoğlu'nda çöken binayla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığından Beyoğlu'nda çöken binayla ilgili açıklama

İki kültür mirası daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine aday gösterildi

Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı

Kız Kulesi mayısın ilk haftasında ziyarete açılacak

Kız Kulesi mayısın ilk haftasında ziyarete açılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
"Gezen Sinema" Malatya'da depremzede çocukları ağırlıyor

"Gezen Sinema" Malatya'da depremzede çocukları ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet