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Kültür ve Turizm Bakanlığına 167 sözleşmeli personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 96 büro personeli, 65 temizlik personeli ve 6 bahçıvan alımı yapacak.

İsa Toprak   | 18.06.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığına 167 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, büro personeli için 2020 KPSS (B) grubunda en az 60, bahçıvan ve temizlik personeli için aynı sınavdan en az 55 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, KPSS (B) grubu puanı göre yer ve pozisyon için ayrı ayrı sıralama yapılacak, en yüksek puanı kazanan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacak. Bu nedenle birden fazla il veya öğrenim, pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, 22-30 Haziran tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek alımlarda 96 büro personeli, 6 bahçıvan ve 65 temizlik personeli olmak üzere 167 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın internet adresinden ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden duyurulacak.

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