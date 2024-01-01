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Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
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