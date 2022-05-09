Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Vakıf Haftası mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf Haftası'nı kutladı.
Ankara
Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vakıf bir gönül mesaisi, bir vicdan meselesi ve merhamet düşüncesinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kurumsallaşmasıdır. Milletimiz var oldukça vakıf medeniyeti de var olmayı, insanlığın yarınlarına dair umudu korumayı sürdürecektir. Vakıf Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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Vakıf bir gönül mesaisi, bir vicdan meselesi ve merhamet düşüncesinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kurumsallaşmasıdır.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 9, 2022
Milletimiz var oldukça vakıf medeniyeti de var olmayı; insanlığın yarınlarına dair umudu korumayı sürdürecektir.#VakıfHaftası kutlu olsun. pic.twitter.com/NDArIsIjH2