Dolar
33.03
Euro
35.89
Altın
2,404.34
ETH/USDT
3,093.00
BTC/USDT
57,270.00
BIST 100
11,024.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumunun (TDK) 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Neriman Senanur Torun  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Dilimizin zenginliğini, güzelliğini ve özgünlüğünü koruma yolunda 92 yıldır emek veren Türk Dil Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Dilimizin gelişimine ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına verdikleri destek için tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Gümrük Muhafaza ekipleri 521,1 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Bahçelievler'de 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hattuşa ve Alacahöyük ören yerlerini gezdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet