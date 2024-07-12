Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TDK'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumunun (TDK) 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Dilimizin zenginliğini, güzelliğini ve özgünlüğünü koruma yolunda 92 yıldır emek veren Türk Dil Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Dilimizin gelişimine ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına verdikleri destek için tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Dilimizin zenginliğini, güzelliğini ve özgünlüğünü koruma yolunda 92 yıldır emek veren Türk Dil Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 12, 2024
Dilimizin gelişimine ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına verdikleri destek için tüm çalışanlarına ve gönüllülerine… pic.twitter.com/jikVcXZnhl