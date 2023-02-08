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Kültür sanat kurumları ve yayınevleri, destek ve baş sağlığı mesajları paylaştı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kültür sanat alanındaki birçok kurum ve kuruluş, sosyal medya hesaplarından, destek ve baş sağlığı mesajı yayınladı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 08.02.2023
Kültür sanat kurumları ve yayınevleri, destek ve baş sağlığı mesajları paylaştı

İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." açıklaması yapıldı.

Tiyatro Kooperatifinin sosyal medya hesabında, "Geçmiş Olsun Türkiye" başlığıyla, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsü içindeyiz. Yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Modern Sanat Müzesinin sosyal medya hesabında, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Deprem dolayısıyla İş Sanat'ın bu akşam yapılması planlanan Parlayan Yıldızlar konseriyle 8 Şubat'ta gerçekleşecek Tallinn Oda Odası Konseri ileri bir tarihe ertelendi. İş Sanat'ın Twitter hesabında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Meslek birlikleri ve yayınevleri de tek yürek

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin (TBYM) sosyal medya hesabında, "Geçmiş Olsun Türkiye" başlığıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da hissedilen depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan üzüntüsünü, "Merkezi Kahramanmaraş olan ve çevre illerimizi de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." sözleriyle aktardı.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabında, "Türkiye'de bu sabaha karşı gerçekleşen ve birçok ilde büyük hasar yaratan depremden, can kayıplarımızdan ötürü çok üzgünüz. Geçmiş Olsun Türkiye." ifadeleri kullanıldı.

Everest Yayınlarının Twitter hesabından, "Alfa Yayın Grubu çatısı altındaki tüm yayınevlerimizin hesaplarında bugün ve yarın yapacağımız paylaşımları, yalnızca deprem bölgesindeki ihtiyaçlar ve yardımları duyurmak üzere programlıyoruz. Anlayış ve destekleriniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İletişim, Ketebe, Can, Yapı Kredi Yayınları ve Hayy Kitap'ın sosyal medya hesapları üzerinden de "Geçmiş olsun" paylaşımı yapıldı.

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