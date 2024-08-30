Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.
Ne olmuştu?
Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.
Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.