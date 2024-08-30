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Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elif Somuncu  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

İstanbul

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
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