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Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul

Küçükçekmece-Aksaray seferini yapan İETT otobüsü, Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi'nde, F.Y'nin kullandığı 34 KFD 256 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrularak düşen motosiklet sürücüsü, omzundan ve bacağından yaralandı. Sürücü F.Y, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu arada, görgü şahidi Utku Keleş, otobüsün E-5 kara yolundan caddeye sinyal vermeden geniş açıyla döndüğünü savunarak, o sırada biraz hızlı gelen motosikletin otobüsle çarpıştığını ve sürücünün düşüp yuvarlandığını anlattı.

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