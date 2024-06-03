Dolar
32.19
Euro
35.07
Altın
2,341.05
ETH/USDT
3,783.10
BTC/USDT
69,250.00
BIST 100
10,556.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Savcılık sevk yazısında şüphelinin mülkündeki binanın yıkılmasında, içinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması talep edildi.

İrem Demir, Elif Somuncu  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede

İstanbul

Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.


Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sevk yazısında bina sahibinin kusurlu olduğu belirtildi

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli bina sahibi H.M.G'nin, zemin kattaki iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığına yer verildiği öğrenildi.

Şüphelinin, binada oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından yapının sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirketle görüşme yapmadığı kaydedilen yazıda, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından bilindiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında, içinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklaması talep edildiği bildirildi.

Öte yandan bina enkazında yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre, bu aşamada kolon veya kiriş kesme yapılmadığının tespit edildiği ve incelemelerin devam ettiği öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında etik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mezuniyet balolarını yasaklamadık
Yapay zeka iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir

Benzer haberler

Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan binanın enkazı kaldırıldı

Küçükçekmece'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de otele pimi çekilmemiş el bombası atan zanlı silahla vuruldu

Küçükçekmece'de otele pimi çekilmemiş el bombası atan zanlı silahla vuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet