Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda yürüyen E.G.D'nin açılan ateş sonucu başından vurulması ve yere düşmesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.