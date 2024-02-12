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Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ali Cevahir Aktürk, Hamdi Dindirek  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda yürüyen E.G.D'nin açılan ateş sonucu başından vurulması ve yere düşmesi yer alıyor.

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Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

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