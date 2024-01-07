Küçükçekmece’de üst geçit yenileme çalışması yoğunluğa neden oluyor
Küçükçekmece’de Beşyol metrobüs durağındaki üst geçit yenileme çalışması nedeniyle ana yolun tamamen trafiğe kapatılması yoğunluğa sebep oluyor.
İstanbul
Bakım ve onarım çalışması kapsamında Florya-Şirinevler yönü ana yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.
Bu nedenle yoğunluk Avcılar bölgesine kadar uzadı. Bazı sürücüler ana yoldan geri dönüp yan yola geçmeye çalıştı.
Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler tepki gösterdi. Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.