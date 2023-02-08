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Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti

Konyalı küçük Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara iliştirdiği Türk bayraklı notuyla depremzedelerin acısına ortak olmaya çalıştı.

Havva Dereağzı   | 08.02.2023
Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti

Konya

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası, Konya'dan bölgeye yardımlar sürüyor.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ne getirilen yardım malzemelerinin arasında bir çocuğun yazdığı not ve bölgedeki çocuklar için gönderdiği oyuncaklar dikkati çekti.

Oyuncakların yanında yer alan ve üzerine Türk bayrağı çizilen notta şu ifadeler yer alıyor:

"Merhaba ben Hatice İlay, 10 yaşındayım. Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya'ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var. Hem burada az oluyor. Babam ve bazı akrabalarımızla sizin için eşya topluyoruz. Dediğim gibi Konya'ya her zaman gelebilirsiniz."

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