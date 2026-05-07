Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. ​​​​​​​