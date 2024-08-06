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Kuaför ve berberler pazar günü hizmet vermek istiyor

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Kuaför ve berberler pazar günü hizmet vermek istiyor

Ankara

Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hesna Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması zorunluluğunun işletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına sebep olduğunu söyledi.

Uygulamanın işletme sahiplerini gibi personeli de olumsuz etkilediğini belirten Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin, sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracaktır ve maddi zorluğu büyütecektir." dedi.

Konunun Türkiye'deki bütün kuaför ve güzellik uzmanlarının ortak sorunu olduğunu dile getiren Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olmasının kaçak çalışmaların artmasına ve ciddi vergi kayıplarına sebep olacağını ifade etti.

Kuaförlerin pazar günü açık kalmasının hem esnaf hem de müşterilerim beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Korgan, "İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini, ekonomik canlılığı artıracaktır." diye konuştu.

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